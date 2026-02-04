Anblick dieser Katze trifft mitten ins Herz: "Wäre vermutlich verstorben"

Troisdorf - Abgemagert bis auf die Knochen, der Körper voller Schnittwunden: Der Anblick von Katze Vanya ist nichts für schwache Nerven. Das Tierheim Troisdorf nahm die Vierbeinerin jüngst auf, nachdem sie schwer verletzt ausgesetzt worden war. Wer ihr das alles angetan hat? Unklar.

Katze Vanya war dem Tod bei ihrer Ankunft im Tierheim Troisdorf wohl näher als dem Leben. © Instagram/tierheim__troisdorf

Immer wieder landen Tiere in einem alles andere als guten Zustand im Tierheim, der Anblick von Katze Vanya geht Tierfreunden aber ganz besonders ans Herz.

Wie die Troisdorfer Tierretter am Mittwoch in einem neuen Instagram-Beitrag berichteten, war die Mieze vor wenigen Tagen völlig abgemagert und mit mehreren klaffenden Wunden, die vermutlich beim Scheren entstanden sind, in einem Karton vor der Tür eines Tierschutzvereins in Porz abgestellt worden.

Tierfreunde fanden sie und brachten sie umgehend in eine Tierklinik nach Köln, wo sie mehrere Tage behandelt werden musste. Anschließend übernahm das Tierheim Troisdorf die arme Katze, die in der Einrichtung nun "unter engmaschiger tierärztlicher Betreuung aufgepäppelt" wird. "Ohne den Aufenthalt in der Tierklinik wäre Vanya vermutlich verstorben", erklärten die Retter.

So wird Vanya derzeit mehrmals täglich mit kleinen Portionen gefüttert, damit sich ihr gesamter Stoffwechsel wieder auf regelmäßige Nahrung einstellen kann.