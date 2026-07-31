Vom Straßenkater zum Schmusetiger: Lancelot hofft endlich auf ein Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Der Kater Lancelot wartet derzeit im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf sehnsüchtig darauf, endlich ein liebevolles Zuhause für immer zu finden.

Lancelot liebt es, gestreichelt zu werden. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, ist Lancelot ein wunderschöner creme-rot-weißer dreijähriger Kater, der auf einem Hof auftauchte und beschloss, dort zu bleiben.

Damals befand er sich in keinem guten Zustand und war sichtlich von seinem Leben auf der Straße gezeichnet.

Am 19. Juni kam Lancelot schließlich ins Tierheim, wo er liebevoll aufgepäppelt und versorgt wurde.

Seitdem hat sich der freundliche Kater großartig erholt, ist wieder fit und gesund und wartet nun auf den Start in ein neues Leben bei einer eigenen Familie.