Vom Straßenkater zum Schmusetiger: Lancelot hofft endlich auf ein Zuhause
Großröhrsdorf (Sachsen) - Der Kater Lancelot wartet derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig darauf, endlich ein liebevolles Zuhause für immer zu finden.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, ist Lancelot ein wunderschöner creme-rot-weißer dreijähriger Kater, der auf einem Hof auftauchte und beschloss, dort zu bleiben.
Damals befand er sich in keinem guten Zustand und war sichtlich von seinem Leben auf der Straße gezeichnet.
Am 19. Juni kam Lancelot schließlich ins Tierheim, wo er liebevoll aufgepäppelt und versorgt wurde.
Seitdem hat sich der freundliche Kater großartig erholt, ist wieder fit und gesund und wartet nun auf den Start in ein neues Leben bei einer eigenen Familie.
Lancelot möchte raus aus dem Tierheim
Die Mitarbeiter des Tierheims beschreiben Lancelot als einen ausgesprochen lieben und menschenbezogenen Kater.
Er genießt Streicheleinheiten, sucht aktiv die Nähe zu Menschen und zeigt sich als anhänglicher und treuer Begleiter.
Nun fehlt ihm nur noch ein passendes Zuhause, in dem er wieder Freigang genießen, seine Umgebung erkunden und durch sichere Gärten streifen darf. Eine ruhige und verkehrsarme Umgebung wäre für Lancelot dabei ideal.
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Alle weiteren Informationen zu ihm gibt es auf der Website des Tierheims. Der liebe Kater kann es kaum erwarten, endlich seine eigene Familie zu finden.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de