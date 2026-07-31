Tierschützer voller Freude: Endlich gibt es gute Nachrichten vom todkranken Katerchen "Besen"!

Dipperz - Nach den vielen Hiobsbotschaften der vergangenen Zeit gibt es jetzt überaus Schönes zu berichten von den Tierschützern des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im hessischen Dipperz.

Mittlerweile ist Besen wieder gesund und ein richtiger Frechdachs. © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Denn das lange schwerkranke und mit dem Tod ringenden Katerchen "Besen" hat seine Infektion mit der tödlichen Katzenseuche FIP endlich überwunden. "Dem kleinen Kerl geht es richtig gut", freut sich die Vereinsvorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24.

Viele der Unterstützer und Freunde der "Babyklappe" hätten mit Besen gelitten und sich immer wieder nach dem Befinden des Kleinen erkundigt. Deshalb wolle sie jetzt doch einmal ein Update geben, sagt Anke.

Aus dem Kater sei inzwischen ein richtiger Frechdachs geworden, der davon überzeugt ist, dass die "Babyklappe" eigentlich ihm gehört. Er müsse überall seine Nase hineinstecken und habe zu allem eine Meinung.

"Und wenn irgendwo Blödsinn passiert ... na ja ... die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass Besen zumindest in der Nähe war", lacht die Tierschützerin. Es sei einfach das Schönste zu sehen, dass Besen heute wieder so fröhlich und voller Lebensfreude ist.