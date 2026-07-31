Tierschützer voller Freude: Endlich gibt es gute Nachrichten vom todkranken Katerchen "Besen"!
Dipperz - Nach den vielen Hiobsbotschaften der vergangenen Zeit gibt es jetzt überaus Schönes zu berichten von den Tierschützern des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im hessischen Dipperz.
Denn das lange schwerkranke und mit dem Tod ringenden Katerchen "Besen" hat seine Infektion mit der tödlichen Katzenseuche FIP endlich überwunden. "Dem kleinen Kerl geht es richtig gut", freut sich die Vereinsvorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24.
Viele der Unterstützer und Freunde der "Babyklappe" hätten mit Besen gelitten und sich immer wieder nach dem Befinden des Kleinen erkundigt. Deshalb wolle sie jetzt doch einmal ein Update geben, sagt Anke.
Aus dem Kater sei inzwischen ein richtiger Frechdachs geworden, der davon überzeugt ist, dass die "Babyklappe" eigentlich ihm gehört. Er müsse überall seine Nase hineinstecken und habe zu allem eine Meinung.
"Und wenn irgendwo Blödsinn passiert ... na ja ... die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass Besen zumindest in der Nähe war", lacht die Tierschützerin. Es sei einfach das Schönste zu sehen, dass Besen heute wieder so fröhlich und voller Lebensfreude ist.
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"Ohne Euch wäre das nicht möglich gewesen!": Tierschützerin Anke dankt allen Unterstützern
Denn die letzten Monate waren immer wieder überschattet von herben Rückschlägen und großen Sorgen. Jetzt hat er es also doch geschafft, vor allem auch Dank der großartigen Hilfe vieler Tierfreundinnen und Tierfreunde.
"Danke, dass ihr Besen auf seinem Weg begleitet und so fest die Daumen gedrückt und ihn unterstützt habt", macht Anke deshalb noch einmal klar. "Ohne Euch wäre das nicht möglich gewesen!"
Wenn Ihr Anke, dem Verein und den vielen Tieren auch in Zukunft helfen wollt - ob mit Futter, Katzenstreu, finanziell oder einfach nur durch Eure Anteilnahme - die "Babyklappe" freut sich über Jede noch so kleine Hilfe.
Spenden könnte Ihr gerne auf das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65 oder per PayPal überweisen.
Oder habt Ihr noch Fragen an Anke, möchtet einfach gerne mal mit ihr reden? Sie steht Euch telefonisch (0152/06925144) oder per WhatsApp zur Verfügung. "Und jedes liebe Wort hilft uns, weiterzumachen", sagt sie.
Weitere Informationen erhaltet Ihr zudem auf der Webseite des Vereins.
Titelfoto: Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.