Von anderen Katzen gemobbt: Bayli sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause

Katze Bayli ist ganz neu im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf - doch das soll sich bald ändern.

Von Isabel Klemt

© Instagram/Screenshot/tierhoffnung

Wie der Tierschutzverein berichtet, ist die graue Britisch-Kurzhaar-Dame Bayli erst am vergangenen Wochenende ins Tierheim gezogen und sehnt sich nun nach einem ruhigen und liebevollen Zuhause.

Denn in ihrem bisherigen Zuhause hatte die 10-jährige Katze es alles andere als leicht: Über längere Zeit wurde sie von den anderen Katzen gemobbt und lebte unter Dauerstress. Jetzt soll sie endlich ein Leben ohne Angst führen dürfen.

Die sanfte Katzen-Dame ist kastriert, geimpft und gechippt. Im Tierheim zeigt sie sich ruhig, nimmt behutsam Kontakt auf und genießt Streicheleinheiten.

Der Tierschutzverein wünscht sich für Bayli ein Zuhause, in dem sie als Einzelkatze leben kann und die Geborgenheit und Sicherheit erfährt, die sie so sehr braucht.

Titelfoto: Instagram/Screenshot/tierhoffnung

