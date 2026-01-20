Von anderen Katzen gemobbt: Bayli sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Katze Bayli ist ganz neu im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf - doch das soll sich bald ändern.

Die graue Britisch-Kurzhaar-Dame Bayli ist erst vor Kurzem ins Tierheim gezogen. © Instagram/Screenshot/tierhoffnung

Wie der Tierschutzverein berichtet, ist die graue Britisch-Kurzhaar-Dame Bayli erst am vergangenen Wochenende ins Tierheim gezogen und sehnt sich nun nach einem ruhigen und liebevollen Zuhause.

Denn in ihrem bisherigen Zuhause hatte die 10-jährige Katze es alles andere als leicht: Über längere Zeit wurde sie von den anderen Katzen gemobbt und lebte unter Dauerstress. Jetzt soll sie endlich ein Leben ohne Angst führen dürfen.

Die sanfte Katzen-Dame ist kastriert, geimpft und gechippt. Im Tierheim zeigt sie sich ruhig, nimmt behutsam Kontakt auf und genießt Streicheleinheiten.