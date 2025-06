Was ein Mann tut, um im Urlaub nicht von seinen Katzen getrennt zu sein, begeistert Tausende

USA - Ein Mann aus den USA scheint keine freie Minute ohne seine Katzen verbringen zu können, sogar mit in den Urlaub dürfen seine beiden Fellnasen. In den sozialen Medien hält er dabei seine außergewöhnlichen Reisen fest und verzückt damit das Netz.

Umso öfter das Trio dann geflogen sei, desto gelassener seien alle Beteiligten geworden. "Todd war immer entspannt. Er war einfach von Anfang an eine sehr entspannte Katze. Louie war etwas schreckhafter. Aber nach ein paar Flügen gewöhnten sie sich an den ganzen Ablauf", erzählt er weiter.

Ist dann alles Nötige vorbereitet und die Reisegruppe am Flughafen angekommen, verfrachtet der Tierliebhaber die Vierbeiner in ihre Tragetaschen oder in ihren persönlichen Buggy. Im Flugzeug würden Louie und Todd dann die meiste Zeit schlafen oder interessiert in der Gegend umherschauen.

Die beiden hätten sogar gelernt, ihren Besitzer anzustupsen, wenn sie ihr Geschäft verrichten müssten. Er bringt sie dann zur Toilette im hinteren Teil des Flugzeugs, wo er ihnen eine tragbare Katzentoilette hinstellt.

Sowohl im Flieger als auch in den sozialen Netzwerken erhält Joksimovic durchweg positive Resonanz. Die meisten User schwärmen davon, wie gut erzogen und brav die Samtpfoten seien. Und auch das Flugpersonal sei jedes Mal hin und weg von den beiden.