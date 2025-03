Was hat sie alles schon erlebt? Katze Ilse sucht ein liebevolles Zuhause

Hamburg - Sie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: Katze Ilse sitzt seit ein paar Monaten im Tierheim in Hamburg . Ein richtiges Zuhause hat sie noch nicht gefunden.

Katze Ilse aus dem Hamburger Tierheim sucht ein liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Fellnase kam am 30. Oktober des vergangenen Jahres als Fundtier in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Dort musste sie erst einmal behandelt und aufgepäppelt werden.

Gegenüber ihren Pflegern präsentiert sich die Vierbeinerin sehr zurückhaltend. Vor dem Kontakt mit Menschen hat sie Angst und faucht mitunter auch, um ihr Unwohlsein auszudrücken.

Da über die Vergangenheit der Katzendame nichts bekannt ist, versuchen die Tierheim-Mitarbeiter nun, Ilse langsam davon zu überzeugen, dass sie keine Angst vor Menschen haben muss. Mittlerweile hat das Tier auch bereits ein wenig Vertrauen gefasst.

Klar ist aber: Zukünftige Halter sollten der 14 Jahre alten Katze viel Zeit und Sicherheit schenken, damit sie neues Selbstbewusstsein fassen und sich an ihr neues Zuhause gewöhnen kann.