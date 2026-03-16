Was steckt dahinter? Aufgeblähtes Ballon-Kätzchen abgegeben

Palm Springs (Kalifornien/USA) - Was ist denn da passiert? Ein aufgeblähtes Kätzchen aus dem Süden Kaliforniens ( USA ) sorgt derzeit auf Social Media für ordentlich Aufsehen.

Der zuständige Tierarzt Dr. Phil Caldwell staunte nicht schlecht, als das aufgeblähte Kätzchen Zoe am Tierheim abgegeben wurde. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/drphil_thevet

Vor wenigen Tagen meldete sich der Tierarzt Dr. Phil Caldwell aus Palm Springs auf Instagram zu Wort und berichtete über das grausame Schicksal der flauschigen Fellnase Zoe. Nachdem das junge Kätzchen aufgebläht gefunden wurde, brachten die Retter den jungen Vierbeiner in das städtische Tierheim.

Dort angekommen stellte Dr. Caldwell nach mehreren Untersuchungen etwas Erschreckendes fest: Zoe hatte eine beschädigte Luftröhre. Aufgrund des Funds ging der zuständige Tierarzt davon aus, dass die Fellnase unter einer "pathologischen Luftansammlung" leidet - eine seltene Erkrankung.

Im Zuge dessen durchdringt der Sauerstoff einige Teile der Luftröhre und sammelt sich in Zoes Körper an. "Das ist der verrückteste Tierarztfall, den ich seit Langem gesehen habe", erklärte Dr. Caldwell via Instagram.

Wo Zoes schwerwiegende Verletzung herstammt, bleibt ungewiss. Der Mediziner jedoch geht davon aus, dass das nur wenige Monate alte Kätzchen entweder von Tieren angegriffen oder mit einem Gendefekt geboren wurde.

Für eine genauere Untersuchung sei Zoe bislang jedoch zu schwach. "Wir werden aber möglicherweise später einige Untersuchungen durchführen, um wirklich herauszufinden, was los ist", fügte er hinzu.