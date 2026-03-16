Was steckt dahinter? Aufgeblähtes Ballon-Kätzchen abgegeben

Ein aufgeblähtes Kätzchen aus dem Süden Kaliforniens (USA) sorgt derzeit auf Social Media für ordentlich Aufsehen.

Von Jennifer Schneider

Palm Springs (Kalifornien/USA) - Was ist denn da passiert? Ein aufgeblähtes Kätzchen aus dem Süden Kaliforniens (USA) sorgt derzeit auf Social Media für ordentlich Aufsehen.

Der zuständige Tierarzt Dr. Phil Caldwell staunte nicht schlecht, als das aufgeblähte Kätzchen Zoe am Tierheim abgegeben wurde.
Der zuständige Tierarzt Dr. Phil Caldwell staunte nicht schlecht, als das aufgeblähte Kätzchen Zoe am Tierheim abgegeben wurde.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/drphil_thevet

Vor wenigen Tagen meldete sich der Tierarzt Dr. Phil Caldwell aus Palm Springs auf Instagram zu Wort und berichtete über das grausame Schicksal der flauschigen Fellnase Zoe. Nachdem das junge Kätzchen aufgebläht gefunden wurde, brachten die Retter den jungen Vierbeiner in das städtische Tierheim.

Dort angekommen stellte Dr. Caldwell nach mehreren Untersuchungen etwas Erschreckendes fest: Zoe hatte eine beschädigte Luftröhre. Aufgrund des Funds ging der zuständige Tierarzt davon aus, dass die Fellnase unter einer "pathologischen Luftansammlung" leidet - eine seltene Erkrankung.

Im Zuge dessen durchdringt der Sauerstoff einige Teile der Luftröhre und sammelt sich in Zoes Körper an. "Das ist der verrückteste Tierarztfall, den ich seit Langem gesehen habe", erklärte Dr. Caldwell via Instagram.

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Wo Zoes schwerwiegende Verletzung herstammt, bleibt ungewiss. Der Mediziner jedoch geht davon aus, dass das nur wenige Monate alte Kätzchen entweder von Tieren angegriffen oder mit einem Gendefekt geboren wurde.

Für eine genauere Untersuchung sei Zoe bislang jedoch zu schwach. "Wir werden aber möglicherweise später einige Untersuchungen durchführen, um wirklich herauszufinden, was los ist", fügte er hinzu.

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Kätzchen Zoe verzaubert zahlreiche Instagram-Nutzer

Während eines Routine-Rundgangs demonstrierte der Tierarzt seinen Follower, wie aufgedunsen der Katzen-Körper ist.
Während eines Routine-Rundgangs demonstrierte der Tierarzt seinen Follower, wie aufgedunsen der Katzen-Körper ist.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/drphil_thevet

Bislang behandle der Tierarzt die flauschige Fellnase mit einer Nadel-Therapie. Hierbei sticht Dr. Caldwell vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand in die Haut der Katze, um die überschüssige Luft zu entfernen. Das Ganze führe er bei Zoe am "Nacken, Brust und Rücken" durch.

Doch das Prozedere hört sich schmerzhafter an, als es eigentlich ist. "Es scheint sie nicht zu stören - sie wirkt sehr entspannt", erklärte der Mediziner den Instagram-Nutzern. Bereits wenige Tage nach Zoes Behandlung scheint es ihr schon wesentlich besser zu gehen.

Zahlreiche Plattform-User zeigten sich vom grausamen Schicksal des Vierbeiners berührt. "Oh Gott, das arme Ding. Sie ist so verdammt süß", kommentierte eine Nutzerin unter Dr. Caldwells Video.

Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/drphil_thevet

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