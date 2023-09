Wie Garfield: Roter Kater hat liebenswürdige Eigenschaft - er ist "absolut verfressen"

Köln – Kater Ludwig aus dem Tierheim Köln-Dellbrück erinnert nicht nur wegen seines roten Pelzes an Garfield - er ist auch genauso verfressen wie sein Lasagne-liebender Zeichentrick-Artgenosse!

Er ist dem Zeichentrick-Kater Garfield optisch und charakterlich sehr ähnlich, im Tierheim Köln-Dellbrück heißt der rote Stubentiger jedoch Ludwig. © Homepage/Tierheim Köln-Dellbrück

Leider hatte Ludwig trotz dieser liebenswürdigen Eigenschaft bislang kein Glück auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Schon im April hatten die Tierheim-Mitarbeiter bei Instagram kräftig die Werbetrommel für ihren Schützling gerührt, allerdings ohne Erfolg.

Noch nicht einmal Ludwigs "Sams-Punkte" konnten seinen Wunsch, von netten Katzenfreunden adoptiert zu werden, in Erfüllung gehen lassen. So ist der Stubentiger nicht nur wegen seiner Fellfarbe und der hellgrünen Augen ein echter Hingucker, denn die Nasenspitze des Katers ist mit winzig-kleinen dunklen Flecken bedeckt.

Öffnet Ludwig seinen Mund, kommen darin sogar noch mehr "Wunschpunkte", wie sie auch das berühmte Sams besitzt, zum Vorschein.

"Jeden Morgen klauen wir ihm einen und wünschen uns ganz doll, dass er ein neues Zuhause bekommt", berichten die Pfleger in ihrer gewohnt charmanten Art in einem Instagram-Beitrag. "Und dann warten wir am Tor auf potenzielle Interessenten, aber es kommt niemand."