Wunderschöne Bengal auf Wohnungssuche, aber Vanilla ist nichts für Anfänger

Kassel - Für die 2022 geborene, bildschöne Bengalkatze Vanilla sucht das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel ein neues Zuhause.

Mittlerweile ist Vanillas Auge wieder genesen. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Zur Vorgeschichte der Katze mit der sehr ungewöhnlichen Fellzeichnung ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" leider so gut wie gar nichts bekannt.



Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, hatten Polizeibeamte Vanilla ohne nähere Angaben abgegeben. Da sei sie weder kastriert noch gechippt gewesen - was in Kassel seit der Einführung der Katzenschutzverordnung im Jahr 2019 eigentlich Pflicht ist.

Dafür war ein Auge der Fellnase bedauerlicherweise komplett zugeschwollen. Allzu viel Gutes scheint ihr also in ihrem bisherigen Leben noch nicht widerfahren zu sein.



Mittlerweile sei Vanilla aber gechippt und kastriert, und auch ihr Auge wurde behandelt und ist kuriert, sodass sie jetzt an die für sie richtigen Menschen vermittelt werden soll.

Diese müssen aber erst einmal gefunden werden, denn Vanilla ist sicherlich keine Katze für Anfänger.

Auf der Webseite wird so auch betont, dass sie möglichst an ein Zuhause abgegeben werden soll, in dem man bereits Erfahrung im Umgang mit Bengalkatzen besitzt und sich mit ihren Besonderheiten auskennt.