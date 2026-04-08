Zeke muss nach fünf Jahren zurück ins Tierheim: Grund ist für Pfleger unbegreiflich

Bridgewater (New Jersey, USA) - Er kann nicht das Geringste für diese Situation - und scheint auch nicht zu begreifen, wie er da hineingeraten konnte. Nach fünf Jahren ist Kater Zeke kürzlich wieder in sein altes Tierheim "Beacon Of Hope Animal Rescue" in Bridgewater, New Jersey, gebracht worden. Der Grund, warum ihn seine Besitzer plötzlich nicht mehr haben wollen, ist für seine Pfleger wie ein Stich ins Herz.

Kater Zeke wirkt verwirrt. Warum sollte er auch verstehen, dass er nach fünf Jahren plötzlich wieder ins Tierheim muss?

Das Paar, das Zeke all die Jahre ein Zuhause geboten hat, lässt sich scheiden. Mit dem armen Tier will jetzt keiner der beiden mehr etwas zu tun haben.

"Unverschuldet sitzt er nun wieder im Käfig - verwirrt, ängstlich und voller Sehnsucht nach seinem früheren Leben", schreibt das Tierheim Anfang der Woche auf Instagram.

Dazu posten die Mitarbeiter ein herzzerreißendes Video, in dem der verstoßene Stubentiger traurig in die Kamera blickt - und vor Ort ziemlich verunsichert wirkt.

"Anfangs ist er schüchtern (verständlich), aber gebt ihm etwas Zeit … und oh, er liebt Streicheleinheiten. Die Art von Streicheleinheiten, bei denen er sich ankuschelt, die Augen schließt und sich endlich wieder sicher fühlt", heißt es im Posting.

Seitdem hat sich zum Glück einiges getan.