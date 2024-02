Zu nackt für Insta? "Nippel-Kater" Victor sorgt für kuriosen Social-Media-Eklat

Aber der Reihe nach: Auf ihrem Insta-Account " Victordreamboy " veröffentlicht Lucie regelmäßig originell gestaltete Fotos des Katers. Auf diesen bekommt Victor dann ein von Frauchen selbst gebasteltes Kostüm umgehängt und posiert in wunderbar detailreichen Kulissen - mal als Rocker, mal als Mexikaner oder auch als Ritter.

"Es sind Neider, die niemals das besitzen werden, was unsere Kunst betrifft", schreibt Lucie auf ihrem Account.

"Das ist schon echt traurig, wenn da einer dich meldet. Du machst so tolle Bilder, bin jedes Mal so entzückt. Weiter so", zeigen sich Lucies Follower dann auch stak irritiert.

Immerhin: Noch kann man "Miaudam und Miauva" in voller Schönheit auf der Social-Media-Plattform bewundern.