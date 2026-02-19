Zug-Katze Shila war allein beim Friseur, jetzt soll sie ein Zuhause finden: "Das Telefon steht nicht still"

Oldenburg - Für die reiselustige Katze Shila hat das Tierheim Oldenburg zahlreiche Bewerbungen bekommen.

Die Katze Shila wartet derzeit noch im Tierheim Oldenburg auf ein neues Zuhause. © Sina Schuldt/dpa

"Das Telefon steht nicht still", sagte Tierpfleger Benjamin Heyer der Deutschen Presse-Agentur. "Mails kommen auch am laufenden Band." Das Tierheim will nun keine weiteren Bewerbungen mehr annehmen und bis spätestens Anfang kommender Woche eine Entscheidung treffen.

Ziel sei, ein tolles neues Zuhause zu finden. Das gelte für alle Tiere aus dem Tierheim, so Heyer.

Die zutrauliche schwarz-weiße Katze hatte jüngst für Schlagzeilen gesorgt, weil sie mit dem Zug von Berne im Landkreis Wesermarsch nach Bremen fuhr. Sie landetet auf dem Bundespolizeirevier und dann bei der Bremer Katzenhilfe. Dort holte sie ihre damalige Besitzerin ab.

Kurze Zeit später gab die Frau das reiselustige Tier im Tierheim ab - schweren Herzens, wie Tierpfleger Heyer berichtete. Grund waren demnach die ständigen Ausflüge der Katze, die damit verbundenen Gefahren und Sorgen.