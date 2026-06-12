Krank, unterernährt und geschwächt: Tierschützer kämpfen um das Leben zweier Kätzchen

Dipperz - Die Tierschützerin Anke Hofmann und ihr Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" aus dem hessischen Dipperz müssen sich gerade intensiv um zwei sehr kranke Neuankömmlinge kümmern.

Die beiden süßen Kitten kamen leider in einem denkbar schlechten Zustand zu den Tierschützern des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten". © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Die beiden jungen Kätzchen kamen in einem denkbar schlechten Zustand in ihre Obhut, sagt Anke im Gespräch mit TAG24. "Das kleinere Kitten ist gerade einmal etwa vier bis fünf Wochen alt. Ein Baby, viel zu klein, um schon auf sich allein gestellt zu sein", berichtet sie.

Wesentlich größere Sorgen mache sie sich aber um die etwas ältere Katze, die verschnupft und stark unterernährt zur "Babyklappe" kam. Beide Kitten befänden sich jetzt zwar stationär in einer Tierklinik. Dennoch habe sich der Zustand der größeren Fellnase trotz Behandlung weiter verschlechtert.

"Sie hat erneut abgenommen, frisst kaum noch und hat angefangen, sich zu übergeben", schildert Hofmann niedergeschlagen die Situation. Da die Katze kaum noch über Reserven verfüge, wird wohl eine Infusionstherapie notwendig werden.