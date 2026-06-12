Krank, unterernährt und geschwächt: Tierschützer kämpfen um das Leben zweier Kätzchen
Dipperz - Die Tierschützerin Anke Hofmann und ihr Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" aus dem hessischen Dipperz müssen sich gerade intensiv um zwei sehr kranke Neuankömmlinge kümmern.
Die beiden jungen Kätzchen kamen in einem denkbar schlechten Zustand in ihre Obhut, sagt Anke im Gespräch mit TAG24. "Das kleinere Kitten ist gerade einmal etwa vier bis fünf Wochen alt. Ein Baby, viel zu klein, um schon auf sich allein gestellt zu sein", berichtet sie.
Wesentlich größere Sorgen mache sie sich aber um die etwas ältere Katze, die verschnupft und stark unterernährt zur "Babyklappe" kam. Beide Kitten befänden sich jetzt zwar stationär in einer Tierklinik. Dennoch habe sich der Zustand der größeren Fellnase trotz Behandlung weiter verschlechtert.
"Sie hat erneut abgenommen, frisst kaum noch und hat angefangen, sich zu übergeben", schildert Hofmann niedergeschlagen die Situation. Da die Katze kaum noch über Reserven verfüge, wird wohl eine Infusionstherapie notwendig werden.
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Kranke Katze kann kaum noch Nahrung aufnehmen
Hinzu sei jetzt bei dem armen Tier eine Infektion mit gefährlichen Mykoplasmen diagnostiziert worden. Es kommt also einiges zusammen.
"Natürlich werden wir alles tun, damit beide Mäuse die Chance bekommen, die sie verdienen", betont die Tierschützerin und wendet sich zudem an alle Tierfreundinnen und Tierfreunde.
"Wenn ihr die beiden kleinen Kämpfer unterstützen möchtet, freuen wir uns über jede Hilfe - egal wie klein sie ist", sagt sie. "Jeder Euro hilft. Jedes Teilen hilft. Und jedes liebe Wort hilft uns, weiterzumachen."
Wenn Ihr Anke und ihren Verein unterstützen möchtet: Spenden könnt Ihr gerne an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65 oder per PayPal überweisen.
Ihr habt noch Fragen oder möchtet einfach mal mit ihr reden? Sie steht Anke Hofmann Euch telefonisch (0152/06925144), per WhatsApp oder E-Mail gerne zur Verfügung. Weitere Informationen erhaltet Ihr auch auf der Webseite des Vereins.
Titelfoto: Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.