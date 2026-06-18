Kleiner Wolfswelpe verirrt sich nach Magdeburg

Magdeburg - Ausflug in die Großstadt? Südlich von Magdeburg haben Anwohner einen kleinen Wolfswelpen gefunden und gemeldet.

Bei Magdeburg hat sich ein Wolfswelpe verirrt. (Symbolfoto) © Oliver Dietze/dpa

Das wenige Wochen alte Tier war bereits am Montag an einer Straße gesichtet worden, wie das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt nun mitteilte.

Der kleine Wolf sei dann auf ein anliegendes Grundstück gelaufen.

Beobachter meldeten die Sichtung beim Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI). Die Experten vom Kompetenzzentrum fingen das Tier gemeinsam mit Helfern und brachten es zum Wolfsterritorium Wahlitz (WAH), wo der Mini-Wolf mit einem Sender versehen freigelassen wurde.

Den Angaben des Landesamtes zufolge weist der Welpenfund auf die Anwesenheit eines Rudels im Territorium Wahlitz hin.