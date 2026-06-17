Weiße Pferde zeugen Nachwuchs: Auf den Anblick des Fohlens war keiner vorbereitet

Patterson (USA) - Eigentlich liegt es doch auf der Hand, oder? Weiß + Weiß = Weiß. Dass dies nicht immer der Fall ist, beweist ein ganz besonderes Fohlen aus den USA, das aus der Vereinigung von zwei strahlend weißen Pferden stammt. "Jumanji" überraschte mit seinem einzigartigen Anblick nicht nur seine Besitzer.

Jumanjis Eltern bestechen durch ihr rein weißes Fell. Die Kombination ihrer Gene sorgt aber für einen faszinierenden Nachwuchs. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Big Vine Ranch

In einem Video der "Big Vine Ranch" aus dem US-Bundesstaat Georgia wird sofort klar, warum das Fohlen alle Blicke auf sich zieht:

Zunächst werden Jumanjis Eltern vorgestellt, die selbst schon ein besonderer Augenschmaus sind: Seine Mutter wie auch sein Vater, der den mächtigen Namen "Pax Asgard af Pegasus" trägt, sind beide schneeweiß mit jeweils komplett heller Mähne.

Als dann aber ihr Kind gezeigt wird, klappt wohl jedem die Kinnlade herunter: Jumanji ist wider Erwarten nicht weiß wie seine Eltern, sondern trägt eine völlig irre braun-weiß-schwarze Fellzeichnung.

Doch wie konnten diese schneeweißen Huftiere einen derart bunten Nachwuchs zeugen?

Zum Glück wissen die Betreiber der "Big Vine Ranch" eine Antwort auf diese Frage, für die man einen genauen Blick auf die Gene der Eltern-Pferde werfen muss. "Jumanjis Mutter trägt zwei 'Cream'-Gene, die ihre Fellfarbe so stark aufhellen, dass sie cremefarben erscheint", heißt es im Beitrag. "Man kann es sich wie Sahne im Kaffee vorstellen: Je mehr Sahne man hinzufügt, desto heller wird er."

Vater Pax dagegen ist ein sogenannter "Fewspot Knabstrupper". "Das bedeutet, dass er zwei Kopien des Scheckungs-Gens (LP) trägt und somit garantiert eines davon an jedes Fohlen weitergibt." Jenes Gen sorgte für den hohen Weißanteil in seinem Fell, wodurch der Hengst so hell wirkt.