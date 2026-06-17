Nach umstrittener Rettungsaktion von "Timmy": So dankt Minister Backhaus den Wal-Helfern

Schwerin/Insel Poel - Tagelang haben Helfer im April in der flachen Kirchsee-Bucht der Ostseeinsel Poel vor Wismar um das Leben des gestrandeten Buckelwals gekämpft - letztlich ohne Erfolg, da das Tier kurz nach seinem Transport in die Nordsee verendete.

Gut einen Monat nach dem Tod des Buckelwals sollen die ehrenamtlichen Helfer auf Poel ein Dankeschön bekommen. Umweltminister Till Backhaus (SPD, 67) lädt ein. © Jens Büttner/dpa

Jetzt will sich Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD, 67) mit einem Fest bei den Ehrenamtlichen bedanken, die an der Aktion in der Bucht beteiligt waren.

Am Samstag soll auf der Insel Poel gegrillt werden und Backhaus will Ehrenurkunden überreichen, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Eingeladen sind demnach Helfer von Organisationen wie DLRG und Freiwilliger Feuerwehr - den Angaben zufolge werden etwa 50 Gäste erwartet.

Laut NDR schreibt der Minister in seiner Einladung, es sei gemeinsam gelungen, "den in Kirchdorf gestrandeten Wal auf den Weg in seine Heimatgewässer zu geleiten".

Auch die "Ostsee-Zeitung" berichtete vorab über das Dankesfest, das laut Ministerium eine nicht öffentliche Veranstaltung ist und deshalb nicht in die wöchentlich verbreitete Aktivitätenliste der Landesregierung aufgenommen wurde.