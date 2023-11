Klimawandel: Ist dieses Killer-Insekt bald in Frankfurt und Hessen heimisch?

Frankfurt am Main/Rhein-Main/Hessen - Der Klimawandel hat die Einwanderung wärmeliebender Tierarten nach Frankfurt und Hessen spürbar beschleunigt. Zu den Neuankömmlingen gehört die Europäische Gottesanbeterin - ein Insekt, mit einem regelrecht mörderischen Fortpflanzungsverhalten.

Zu den Einwanderern gehöre auch die Europäische Gottesanbeterin, die mittlerweile mehrfach auch in Mittelhessen gesichtet worden sei, sagte Langenhorst.

Gottesanbeterinnen neigen zu sexuellem Kannibalismus - oft frisst das Weibchen während oder nach der Paarung das Männchen. © Przemyslaw Piatkowski/PAP/dpa

"Wenn es aber harten Frost gibt, schaffen das die Eier nicht. Also diese ganzen wärmeliebenden Arten haben alle das Problem: Sobald es Winterfrost gibt, überleben die es nicht und kommen nicht weiter. Und jeder milde Winter, der bringt sie voran."

Darum breiteten sich solche Tiere zunächst auch im Ballungsraum Rhein-Main aus, wo es meist wärmer sei als in anderen Regionen Hessens und die Überlebenschancen somit besser.

Die Europäische Gottesanbeterin gehört zu den sogenannten Fangschrecken. Die räuberisch lebenden Insekten können bis zu acht Zentimeter groß werden - und sie neigen zu sexuellem Kannibalismus!

Nicht selten wird ein Männchen während oder nach der Paarung von dem in der Regel größeren Weibchen überwältigt und aufgefressen.

Ebenfalls aus exotischer Ferne stammend, aber schon seit langer Zeit in Frankfurt und Rhein-Main präsent sind die Nutrias. Die auch als Biberratten bekannten Nagetiere sind in der Mainmetropole Frankfurt insbesondere am Ufer der Nidda zu sehen.

Laut Berthold Langenhorst gelten Nutrias als ein Beispiel für eine invasive eingewanderte Art. Die ursprünglich wegen ihres Pelzes aus Südamerika eingeführten Tiere können durch ihre Grabtätigkeit Dämme, Deiche und Uferböschungen beschädigen.