Kriegen sie noch eine Chance im Leben? Senioren-Vierbeiner suchen liebevolles Zuhause
Leipzig - Sie sind nicht mehr die Jüngsten und trotzdem sind sie so liebenswert und erobern jedes Herz im Sturm. Für sechs Hunde-Senioren aus Leipzig fehlt jetzt nur noch das perfekte Zuhause, indem sie ihre letzte Zeit schön und friedlich erleben können.
"Man sieht und merkt ihnen ihr Alter an – das Gehör ist nicht mehr das beste, die Augen lassen nach und einige sind auf Medikamente angewiesen", schreiben die Verantwortlichen.
"Und trotzdem (oder gerade deshalb) sind sie unglaublich liebevolle Seelen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als noch einmal ein richtiges Zuhause zu finden – und nicht im Tierheim sterben zu müssen", hieß es weiter.
Diese sechs vierbeinigen Senioren warten auf ihr neues Glück:
- Teddy und Floh (15 und 16 Jahre alt)
- Jerry (14 Jahre alt)
- Dusty (16 Jahre alt)
- Odin (12 Jahre alt)
- Syra (12 Jahre alt)
Die älteren Herrschaften stellen keine großen Ansprüche mehr an ihre Auslastung oder Erziehung. Sie möchten viel lieber entspannte Spaziergänge.
"Sie wären sicherlich auch nicht böse, wenn es einen Garten gäbe, wo sie auch mal alleine und in aller Ruhe auf Spurensuche gehen können", erklärte das Tierheim Leipzig.
Ein Aufruf für zwei Senioren-Katzen funktionierte bereits super
Die Hunde haben alle ganz verschiedene Vorgeschichten. Das Duo Teddy und Floh kamen beispielsweise in einem sehr verwahrlosten Zustand ins Tierheim. Jerry wurde nicht gut versorgt und musste von den Tierschützern aufgepäppelt werden.
Durch ihr hohes Alter haben einige der Vierbeiner auch das ein oder andere gesundheitliche Problemchen. Dazu gehören zum Beispiel die regelmäßige Einnahme von Herztabletten, Probleme mit dem Hören und Sehen oder nur noch wenige bis keine Zähne. Oft kann man damit aber sehr gut umgehen. Die Experten im Tierheim kennen die Hunde und können alles gut erklären und Tipps geben.
Vor wenigen Tagen stellte das Tierheim auf ihrem Instagram-Account zwei Senioren-Katzen vor. Der Post wurde mehrere tausendmal geliked und oft geteilt und mittlerweile gibt es Interessenten für die Samtpfoten.
Das erhoffen sich die Tierschützer nun auch für ihre betagten Hunde.
Weitere Informationen zu den einzelnen Tieren findet Ihr auf der offiziellen Webseite des Tierheims. Wenn Ihr Euch für einen Hund interessiert, kontaktiert das Tierheim über info@tierheim-leipzig.de, schickt Eure Telefonnummer mit und erklärt, wie der Vierbeiner bei Euch leben würde. Die Tierschützer rufen dann zurück.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@Tierheimleipzig