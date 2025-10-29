Kriegen sie noch eine Chance im Leben? Senioren-Vierbeiner suchen liebevolles Zuhause

Leipzig - Sie sind nicht mehr die Jüngsten und trotzdem sind sie so liebenswert und erobern jedes Herz im Sturm. Für sechs Hunde-Senioren aus Leipzig fehlt jetzt nur noch das perfekte Zuhause, indem sie ihre letzte Zeit schön und friedlich erleben können.

Teddy und Floh sind noch fit und sehr menschenbezogen. Sie wollen gern zusammen aus dem Tierheim ausziehen. © Screenshot/Instagram/@Tierheimleipzig

"Man sieht und merkt ihnen ihr Alter an – das Gehör ist nicht mehr das beste, die Augen lassen nach und einige sind auf Medikamente angewiesen", schreiben die Verantwortlichen.

"Und trotzdem (oder gerade deshalb) sind sie unglaublich liebevolle Seelen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als noch einmal ein richtiges Zuhause zu finden – und nicht im Tierheim sterben zu müssen", hieß es weiter.

Diese sechs vierbeinigen Senioren warten auf ihr neues Glück:

Teddy und Floh (15 und 16 Jahre alt)



Jerry (14 Jahre alt)



Dusty (16 Jahre alt)



Odin (12 Jahre alt)



Syra (12 Jahre alt)

Die älteren Herrschaften stellen keine großen Ansprüche mehr an ihre Auslastung oder Erziehung. Sie möchten viel lieber entspannte Spaziergänge.

"Sie wären sicherlich auch nicht böse, wenn es einen Garten gäbe, wo sie auch mal alleine und in aller Ruhe auf Spurensuche gehen können", erklärte das Tierheim Leipzig.