Kurz vor Ostern: Was Mitarbeiter auf Fußballplatz finden, lässt Herzen zerfließen

Salzburg (Oberösterreich) - Kurz vor Ostern haben Mitarbeiter in der Red Bull Akademie in Salzburg eine echte Überraschung erlebt.

Normalerweise brauchen Jungtiere keine Hilfe, wenn sie in der Wiese ohne Mutter sitzen. Doch von gefährlichen Orten, wie beispielsweise einem Fußballfeld, sollten sie unbedingt in Sicherheit gebracht werden.

"Die drei Hasenbabys waren schon sehr hungrig. Offenbar wurde die Mutter durch den Fußballbetrieb verschreckt. Die Babys waren am Rasen jedenfalls in Lebensgefahr", so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.

Dieses süße Trio fanden Mitarbeiter der Red Bull Akademie in Salzburg. © Pfotenhilfe

Manchmal wird die Rettung von Häschen von Unwissenden als "Wilddiebstahl" oder "falsch verstandenes Tierschutzverständnis" bezeichnet.

"Es gibt sehr wohl auch immer wieder Fälle, wo Hasenbabys in Not sind und Hilfe brauchen, sei es, wenn sie von Hunden oder Katzen verschleppt werden oder am Straßenrand oder anderen gefährlichen Orten sitzen oder kurz davor stehen, in Gülle zu ertrinken", weiß Stadler.



Sollten Finder allerdings unsicher sein, kann ein Anruf bei einer Wildtierauffangstation hilfreich sein.