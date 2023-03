Kurz vor ihrem Geburtstag: Ältester Humboldt-Pinguin der Welt ist tot

"Es war für uns alle im Team eine absolute Freude, sie über so viele Jahre zu pflegen und zu sehen, wie sie sich selbst um ihre Küken gekümmert hat. Es ist ein so großer Verlust für den Zoo und sie wird von allen sehr vermisst werden."

Wie der Zoo am gestrigen Montag berichtete, schlief die 32-Jährige am Freitag, dem 10. März, friedlich ein und wachte leider nicht mehr auf.

John Pickering kümmerte sich liebevoll um den Seevogel. © dpa/PA Wire/Danny Lawson

Im Jahr 1990 wurde die vier Monate alte Rosie zusammen mit ihrem Pinguin-Freund Dion in den Tierpark gebracht.

Das Seevogel-Pärchen bekam im Laufe der Zeit mehrere Küken und entwickelte sich schnell zu einer der Hauptattraktionen des Zoos.

An ihrem 30. Geburtstag schaffte es die Frack-Trägerin, die selbst nicht fliegen kann, sogar über den großen Teich: In den USA wurde der Vogel in Sendungen von CBS News, ABC News und Good Morning America vorgestellt.

Als ganz besondere Ehre lädt der Zoo Social-Media-Nutzer auf Twitter nun dazu ein, ihre Fotos und persönlichen Erinnerungen unter dem Hashtag #RememberingRosie zu teilen.

Wer die Nachkommen des Pinguin-Urgesteins einmal persönlich sehen will, muss nach Großbritannien reisen.

Twinnie, Webster, Flip Flop und ihr erstes Enkelkind Pickle watscheln noch immer im Sewerby Hall Zoo herum.