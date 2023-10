Lebensmittel-Skandal! 1000 Katzen sollten geschlachtet und als Lammspieße serviert werden

Ohne das Eingreifen der Aktivisten, die sich für Tierrechte einsetzen, wäre ein Stopp des Katzen-Transports nicht möglich gewesen. (Symbolbild) © 123rf.com/mettus

In der Stadt Zhangjiagang im Osten der Volksrepublik bemerkten die Tierschützer, dass in der Nähe eines Friedhofs eine große Anzahl Katzen versteckt war. Sie wurden in vernagelten Holzkisten festgehalten und mehrere Tage lang überwacht, berichtet CNN und bezieht sich auf einen Beitrag in der chinesischen Zeitung The Paper.



Als die Miezen am 12. Oktober auf einen Lastwagen verladen wurden, hielten die Aktivisten den Truck an und riefen die Polizei, die sofort einschritt und den weiteren Transport der Vierbeiner untersagte.

Die befreiten Katzen wurden bereits in ein Tierheim gebracht. Bislang ist unklar, ob es sich um Streuner oder Haustiere handelte. Ob es bereits Festnahmen gab, ist ebenfalls nicht bekannt.

Die Rettung habe einen illegalen Handel mit Katzenfleisch aufgedeckt und neue Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit geweckt.

Denn inzwischen ist bekannt, dass die Tiere auf dem Weg in den Süden des Landes waren, wo sie geschlachtet und als Schweine- und Lammspieße sowie Würstchen serviert werden sollten.