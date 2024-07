Deshalb werden Gummibänder zur tödlichen Gefahr für Störche!

Leipzig/Bad Dürrenberg - Das Tierdrama im Saalekreis ( Sachsen-Anhalt ) nimmt kein Ende: Wie schon im Jahr 2023 und auch zuvor verfüttern arglose Storcheneltern wieder Gummibänder an ihren Nachwuchs !

Im neuerlichen Fall, das berichtet der NABU, starb am Sonntag eines von drei Jungtieren aus dem Nest in Bad Dürrenberg.

Die Aktiven im Naturschutzbund wollen darüber hinaus eiligst herausfinden, wo im Saalekreis derartige Unmengen an Gummi herumliegen, die für Störche frei zugänglich sind.

Der NABU bittet Anwohner und Passanten in Bad Dürrenberg, im Verdachtsfall die Wildvogelhilfe des NABU Leipzig zu kontaktieren. Vor allem dann, wenn Störche am Boden gesichtet werden, heißt es.

Die tragische Verwechslung mit Regenwürmern sei für einen Jungstorch aus der Region erneut tödlich ausgegangen. Die Ansage der Tierschützer ist deutlich: "Gummibänder gehören in den Restmüll!"

Das beobachtet der Leipziger Naturschutzbund (NABU). "Es ist schon wieder passiert", wenden sich die Naturschützer alarmiert an die Öffentlichkeit.

Das bittere Obduktionsergebnis: Der Mageninhalt des Storchs bestand ausschließlich aus unverdaulichen Gummiteilen. © NABU Leipzig

Zuvor hatten die Ehrenamtler den kleinen Storch nach Auffinden in die Vogelklinik der veterinärmedizinischen Fakultät an der Universität Leipzig gebracht.



Das erschreckende Ergebnis: Sein Mageninhalt bestand sämtlich aus Gummibändern - in Zahlen ausgedrückt: 145!

Potenzielle Lebensgefahr besteht laut NABU aber noch für dessen zwei Nestgeschwister: Die Jungtiere unternähmen bereits erste Flugversuche.

Zur Aufklärung der traurigen Angelegenheit gründete der NABU Leipzig gemeinsam mit Ornithologen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt die "Soko Adebar".

Solltet Ihr in der Gegend von Bad Dürrenberg also hilflose Störche am Boden sehen, kontaktiert bitte die Leipziger Wildvogelhilfe unter der Telefonnummer 0341/92762027.