Lesbisches Vogel-Paar? Diese beiden Störche sorgen für Begeisterung!

Chýnov (Tschechien) - In Tschechien sorgt seit Wochen ein Storchen-Paar für Aufsehen und begeistert die Bewohner - und noch mehr die Ornithologen!

Die beiden Weibchen am Mittwochmorgen, offenbar bei der Gefiederpflege. © Screenshot YouTube/CAM Chýnov

In diesem Jahr erregte während der Brutzeit im April und Mai ein Nest von Weißstörchen viel Aufmerksamkeit, und zwar aufgrund der ungewöhnlichen Verbindung der beiden "Eltern": Wie die Tschechische Ornithologische Gesellschaft (ČSO) auf ihrer Webseite informiert, haben sich in Chýnov in Südböhmen zwei Weibchen zusammengeschlossen.

Jede Storchen-Dame hat jeweils vier Eier gelegt und mit in die "Beziehung" gebracht. Die beiden Ladys seien seit Mitte April ein Paar.

Dass es sich bei dem tierische Couple um zwei Weibchen handelt, wurde von dem tschechischen Ornithologen Michael Strnad entdeckt, der die ungewöhnliche Verbindung durch genaue Beobachtung per Live-Kamera feststellte.



Beide Vögel legten demnach abwechselnd ihre Eier, bis es acht an der Zahl waren. Damit war auch bewiesen, dass es zwei Weibchen sind, erklärte Strnad, der die Ereignisse am Nest in Chýnov schon lange verfolgt.

Weil eines der Weibchen beringt ist, wissen die Vogelkundler, dass es bereits im vergangenen Jahr in Chýnov drei Junge zur Welt gebracht hat. Wahrscheinlich hat diese Störchin in diesem Jahr einem neuen Männchen schöne Augen gemacht und auch das Männchen machte seinerseits dem Weibchen den Hof.

Allerdings flog der Hallodri davon, bevor es zum Sex und damit zur Paarung kam und ward nicht mehr gesehen.