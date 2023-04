Mann fühlt kribbeln in seiner Boxershorts: Was er darin findet, lässt so vielen den Atem stocken

Australien - Dieser Mann scheint Nerven wie Drahtseile zu haben. Doch im Gegensatz zu ihm kommen Millionen TikTok-User mit seinem Erlebnis so gar nicht klar. Vor wenigen Tagen postete der Australier einen Clip, in dem er von seiner gruseligen Ekel-Entdeckung berichtete.

Was ist denn da in der Hose? © TikTok/Screenshot/dappestcontrol

"Ich bin heute Morgen aufgewacht, als sich etwas in meiner Hose bewegte und diese Huntsman-Spider an meinen Eiern schlief", so der TikTok-User im Untertitel des Videos.

Der Clip ist aus der Perspektive des Mannes gedreht, der von oben in seine heruntergelassene Hosen filmt. Erst bei einem zweiten Blick fällt auf, dass darin eine Huntsman-Spider (Krabbenspinne) herumkriecht.

Nach ein paar Sekunden zoomt der "Kameramann" näher heran. Das Krabbeltier wirkt dadurch noch etwas gruseliger und beeindruckender.

Im Untertitel gibt sich der Betroffene betont cool: "Sie hält sich schön warm, seht euch das Funkeln in ihren Augen an, ich hatte eine tolle Zeit."

5,8 Millionen Menschen haben das kuriose Video in den ersten fünf Tagen angeklickt. Viele von ihnen waren nicht nur von der Spinne beeindruckt, sondern auch von der Reaktion des Australiers.