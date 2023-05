Mann geht mit seinen Hunden spazieren: Als er danach sich selbst anschaut, trifft ihn der Schlag

Ein Reddit-User postete nach einem Hundespaziergang ein Foto von zahlreichen Zecken. Diese sollen zu seinem Schreck auf ihm herumgekrabbelt sein.

Von Christian Norm

Stone Ridge (New York) - In diesem Moment hätte wohl niemand mit ihm tauschen wollen. Ein Mann aus Stone Ridge im US-Bundesstaat New York stellte nach einem kurzen Hundespaziergang fest, dass er von Zecken geradezu übersät war.

Nur einen Teil der Zecken fotografierte der Reddit-User. © Reddit/Screenshot/u/voltrodeath3 "Ich schaute nach unten und sah, dass meine Schuhe und Jeans voller Zecken waren", erzählte der US-Amerikaner jetzt im Gespräch mit Newsweek. Das US-Magazin war auf die Geschichte aufmerksam geworden, weil der Hundebesitzer am 14. Mai ein Foto von einem Teil der Zecken auf Reddit gepostet hatte.

"Ein zehnminütiger Spaziergang und ich bin mit etwa 40 Zecken übersät. Killt mich!", lautete der makabre Kommentar des New Yorkers zu seinem kuriosen Foto, das inzwischen viral gegangen ist.

Tiere Bauarbeiter glauben, Frosch in Abwasserkanal zu sehen: Dann erkennen sie die Wahrheit "Ich war definitiv geschockt (...) besonders von den Zecken auf meiner Jeans, die schnell mein Bein hochkrabbelten", berichtete der Reddit-User, der seinen richtigen Namen nicht verraten wollte. Die Blutsauger hätten sich hauptsächlich an seinen Beinen und Füßen befunden. "Einige von ihnen schafften es bis zu meinem Kopf. Fast alle Zecken haben sich nicht an mir festgesaugt, also habe ich sie einfach mit den Fingern entfernt", so der arme Kerl.



Geschichte wird auch auf Twitter weiterverbreitet