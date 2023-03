Mann kann auf Toilette nicht mehr spülen: Der Grund ist haarsträubend!

Thailand - Menschen mit Angst vor Schlangen sollten hier jetzt wohl lieber nicht weiterlesen. Es könnte sonst sein, dass sie in Zukunft keine Toilette mehr benutzen wollen. Für Hartgesottene kommt jetzt hier eine Klo-Story, die es in sich hat!

Und nicht nur Chang hat mit diesem Umstand ein Problem: Während er sein stilles Örtchen nicht zweckmäßig benutzen kann, steckt die Schlange, bei der es sich um einen riesigen Python handelt, an dem unangenehmen Ort fest. "Es geht nicht vor und nicht zurück", meint Chang in seinem Facebook-Beitrag amüsiert.

Eigentlich hatte Chang Lantanoy aus Thailand zunächst mit einem Problem zu kämpfen, das wohl jeder in seinem Leben mal hat: Seine Toilette war verstopft.

Das ungiftige Tier wurde aus dem Rohr befreit und wieder in die Wildnis entlassen. © Bildmontage: Facebook Screenshot/Chang Lantanoy

Bewundernswert, dass der Thailänder diesen ungebetenen Gast derart gelassen hinnimmt! Andere wären wohl vor Schreck in Ohnmacht gefallen.

Chang dagegen dokumentiert den Vorfall seelenruhig: Neben dem Bild der Schlange, die in seiner Toilettenschüssel schwimmt, postete er auch ein Foto, das den Reptilienkörper im blauen Abflussrohr steckend zeigt.

Laut Newsweek hatte er ein örtliches Rettungsteam kontaktiert, was versuchte, die Schlange aus dem Klo herauszubekommen. Weil das Tier sich nicht herausziehen ließ, musste man ein Rohr auftrennen und den Python so freischneiden.

"Ende gut, alles gut", meint er am Ende seines Beitrags. Davon zeugt auch ein anderes Bild, in dem zwei Männer den zuvor befreiten Python mit Wasser abspritzen. Ganze 22 Kilogramm soll das Reptil gewogen haben.

"Mach dich bereit, wieder in die Natur entlassen zu werden", schreibt Chang noch. In einem anderen Beitrag sieht man, wie das Tier aus der Toilette tatsächlich wieder in die Wildnis entlassen wurde.