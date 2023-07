Massensterben an der Küste: Über 50 Grindwale verenden qualvoll

Auf der schottischen Isle of Lewis sind über 50 Grindwale gestrandet und die meisten von ihnen gestorben.

Von Marcus Scholz

Isle of Lewis/Schottland - Dutzende gestrandete Grindwale haben am Sonntag auf der schottischen Insel Isle of Lewis für Aufregung gesorgt. Warum es die Tiere an Land getrieben hat, ist unklar, doch es gibt eine vage Theorie.

Neben ausgewachsenen Tieren sind auch einige junge Grindwale gestrandet. © Mairi Robertson-Carrey/Cristina /PA Media/dpa Grindwale lieben es, in größeren Gruppen zu schwimmen. Ihr eigenes Sozialverhalten wird den Meeressäugern allerdings oft zum Nachteil. An der Küste der Äußeren Hebriden in Schottland könnte am vergangenen Wochenende genau das passiert sein. Die Organisation British Divers Marine Live Rescue (BDMLR) zählte etwa 55 Grindwale, die am Sonntagmorgen an den Strand der Isle of Lewis getrieben wurden. Darunter sowohl ausgewachsene Tiere als auch Kälber. Ein Wettlauf gegen die Zeit begann, denn an Land sind die Überlebenschancen der Meeressäuger gleich Null. Um so viele Wale wie möglich vor dem Tod zu retten, waren neben den auf der Insel ansässigen Tierärzten auch die britische Küstenwache, die Feuerwehr und das Forschungsteam der Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS) im Einsatz.

Rettern und Medizinern bot sich ein trauriges Bild

Trotz aller Versuche die gestrandeten Wale wieder ins Meer zu bekommen, mussten die Helfer am Ende des Tages ein trauriges Fazit ziehen: nur wenige der Meeressäuger überlebten, über 50 von ihnen konnten nicht gerettet werden und starben. Aber warum hat es die Grindwale überhaupt auf den nordschottischen Küstenstreifen getrieben? Aufgrund ihres ausgeprägten Sozialverhaltens folgen sich die Tiere Flosse an Flosse. Zum Beispiel auch dann, wenn einer der Wale in Schwierigkeiten gerät. So könnte es laut den britischen Tierschützern auch am Sonntag gewesen sein.