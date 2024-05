Alarm in der Spedition: Mitarbeiter steht plötzlich Krokodilen gegenüber

Mainz - Lebende Krokodile in Rheinland-Pfalz : In einer Spedition in der Landeshauptstadt Mainz sorgten gleich mehrere der bedrohlich anmutenden Reptilien am gestrigen Dienstagabend für Alarm und einen Polizei-Einsatz .

Ein Mitarbeiter der Firma rief gegen 18.21 Uhr erschrocken bei der Polizei an und bat um Hilfe, wie am heutigen Mittwoch mitgeteilt wurde.

Die Polizei in Mainz rückte am Dienstagabend zu einer Spedition im Stadtteil Mombach aus! (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Nach der Alarmierung rückten umgehend Einsatzkräfte zu dem Firmengelände in der Industriestraße im Stadtteil Mombach aus.

Die laut dem Sprecher erfahrenen Beamten konnten schnell feststellen, dass sich "die Krokodile auf dem Weg in einen asiatischen Zoo befanden und der Transport behördlich angemeldet und genehmigt war".

Wie weiter mitgeteilt wurde, hat die Spedition schon früher ähnliche "besondere Transporte" mit lebenden exotischen Tieren durchgeführt. Nur der "schreckhafte Mitarbeiter" war sich dessen offenbar nicht bewusst.

Vielleicht tröstet es den Mann etwas, wenn er erfährt, dass es sich bei Siam-Krokodilen um eine vom Aussterben bedrohte Art handelt. Die Exemplare, die auf dem Weg zu einem Zoo in Asien sind, dienen vermutlich der Art-Erhaltung durch Zucht.

In freier Wildbahn kommen Siam-Krokodile übrigens ganz sicher nicht in Rheinland-Pfalz vor. Sie leben normalerweise in Flüssen, Seen und Sümpfen in Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Malaya sowie auf einigen indonesischen Inseln.