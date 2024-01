Mehr als 100 Hunden droht im Tierheim der Kältetod! Nachts bis minus 20 Grad

Kraków (Polen) - Weil derzeit auch in Polen ein gewaltiger Winter vor der Tür steht und die bitterkalten Temperaturen auf bis zu minus 20 Grad fallen können, hat das Tierheim in Kraków (deutsch: Krakau) eine besondere "Frostkampagne" gestartet, um die in der Unterkunft lebenden Hunde vor dem Kältetod zu schützen.

Der derzeit bitterkalte Winter macht auch den Tieren zu schaffen, die sich nicht drinnen vor den eisigen Temperaturen verstecken können. © Screenshot Instagram/ktoz_schronisko (2)

Frost, Schneefall und einen gewaltigen Temperaturrückgang erwarten die Meteorologen in den nächsten Tagen in unserem Nachbarland.

Weil manche Hunde in Zwingern im Freien schlafen, in denen sie sich nicht vor der Kälte verstecken können, bat die Einrichtung für obdachlose Tiere nun in einem dramatischen Aufruf um Hilfe und bietet vorübergehende Adoptionen an, berichtet das Nachrichtenportal Polsat News.

"Wir bitten Sie um dringende Hilfe. Wenn Sie sich zumindest in der frostigen Zeit um unsere Hunde kümmern könnten, wären wir Ihnen sehr dankbar!", schrieb das Team in den sozialen Medien, darunter auch auf seiner Instagram-Seite.

"Natürlich geht es nicht nur um die Adoption von den Hunden, die auf den Fotos abgebildet sind, wir haben noch viele mehr", hieß es in dem Beitrag weiter, der für ein gewaltiges Interesse sorgte.

So hätten bereits am Wochenende viele Menschen aus dem ganzen Land "ihr Herz für Tiere in Not geöffnet" und wollten einen Vierbeiner adoptieren, teilten die Mitarbeiter am Montag in einem weiteren Post bei Facebook mit.

112 Hunde wurden bereits vorübergehend in einem warmen Zuhause untergebracht. Doch es gibt noch mehr Tiere und jede Hilfe "ist Gold wert", erklärte das Tierheim.