Nachwuchs im Zoo: Löwin "Rubi" das erste Mal Mutter geworden - warum das so besonders ist

Alles in Kürze

Löwin Rubi liegt neben dem Jungtier, das am 19. Juli auf die Welt kam. © -/Zoo Schwerin/dpa

Wie eine Sprecherin des Zoos mitteilte, werden Löwen in diesem Alter für gewöhnlich nicht mehr trächtig. In freier Wildbahn liege die Lebenserwartung kaum höher. In Gefangenschaft erreichten Asiatische Löwen auch die 20 Jahre. "Rubi" sei erst 2021 aus London nach Schwerin gekommen.

Das Jungtier sei am 19. Juli zur Welt gekommen und es sei nicht sicher gewesen, dass die Löwin ihre Mutterrolle auch annehmen würde, hieß es. Dies sei nun offensichtlich der Fall.

"Wir haben uns bewusst gegen einen hormonellen Eingriff bei 'Rubi' entschieden, um der Natur ihren Lauf zu laufen und ihr die Erfahrungen rund um die Jungenaufzucht zu ermöglichen", sagte Zoodirektor Tim Schikora.

Mit dem frisch geborenen Jungtier, dessen Geschlecht noch nicht untersucht worden sei, verzeichne der Zoo in Schwerin seit 2023 nunmehr das fünfte gesunde Junge bei den Asiatischen Löwen.