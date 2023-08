Mehrere Attacken auf Menschen: "Killer"-Fellwesen sorgen für Angst und Schrecken

Bei diesem Blick könnte man kaum meinen, dass ein Waschbär durchaus auch gefährlich sein kann. (Symbolfoto) © 123RF/dkapp12

Tatsächlich kam es im nordhessischen Kassel aber gleich zu zwei Attacken auf Menschen seitens der kuschelig anmutenden Kleinbären binnen weniger Tage. Wie die Hessische-Niedersächsische Allgemeine ("HNA") am heutigen Mittwoch berichtete, machte ein Angriff auf eine Seniorin am Samstagabend den traurigen Anfang.

Als sie sich in ihrem Garten gerade damit beschäftigte, in einem Buch zu schmökern, ging das Felltier unvermittelt auf sie los und verletzte sie, nachdem er aus einem Gebüsch gesprungen war und sich an ihrem linken Bein festgebissen hatte. "Wegen des Killer-Waschbären gehe ich nicht mehr in den Garten", schilderte sie der "HNA" schließlich ihre Gefühlswelt.

Moment mal! Ein Waschbär soll für diesen Vorfall verantwortlich gezeichnet haben? Richtig gehört! Tatsächlich hat einer der Nachtschwärmer mit brillenartiger Fellfärbung die Kasselerin angegriffen. Ein Artgenosse tat es seinem Kollegen dann am Montagabend nach.

Einen 25 Jahre alten Studenten fauchte das Tier wie wildgeworden an: "Er hat geknurrt, kam wild auf mich zugelaufen und ist mir dann ins Fahrrad gesprungen", so der Betroffene, der seine Unversehrtheit wohl nur dem schnellen Aufspringen auf seinen Drahtesel zu verdanken hatte.