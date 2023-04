Michael Jacksons geliebter Schimpanse feiert 40. Geburtstag: So geht es Bubbles heute

Bubbles, der geliebte Schimpanse von Michael Jackson (†50) feierte 40. Geburtstag © Montage: PATRICK KOVARIK / AFP, Instagram/centerforgreatapes

Die beiden waren unzertrennlich: Michael Jackson (†50) und sein Schimpanse Bubbles. Doch nach dem tragischen Ableben des "King of Pop" wurde es still um das possierliche Äffchen. Inzwischen lebt Bubbles im "Center for Great Apes", einer Affen-Auffangstation in Florida.

Dort ist er in bester Gesellschaft, wie die Betreiber versichern. Bubbles ist der Chef seiner Affen-Clique, wohnt mit gleich vier Schimpansen-Damen im selben Gehege und genießt seinen wohlverdienten Ruhestand.

Nun feierte der Schimpanse seinen 40. Ehrentag - stilecht, mit köstlichen Snacks, Party-Spielen und Geschenken. Und weil "Bubbles" auf Englisch Blase heißt, drehte sich beim tierischen Geburtstag alles um das Thema Seifenblasen.

Bubles hat seinen Ehrentag genossen, ließ Seifenblasen steigen und packte eifrig Geschenke aus. "Die Mädchen konzentrierten sich auf die Leckereien, aber Bubbles war mehr daran interessiert, die Besucher zu begrüßen und sich die ganze Dekoration anzusehen", berichteten seine Pfleger auf Instagram.