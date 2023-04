Schimpanse trifft auf Löwen-Babys: Was er dann tut, lässt Herzen schmelzen

Miami - Limbani der Schimpanse lebt in einem kleinen Zoo in den USA . Bei den tierischen Bewohnern ist das putzige Äffchen äußerst beliebt, viele zählen schon längst zu seinen Freunden. Nun schloss Limbani Bekanntschaft mit den Löwen-Babys.

Weil Limbani mit einer schlimmen Lungenentzündung auf die Welt kam , wuchs er bei den Menschen auf und hat seitdem ein ganz besonders inniges Verhältnis zu uns Zweibeinern. Aber auch die anderen Tiere in dem kleinen Zoo bei Miami hat der drollige Affe in sein Herz geschlossen.

Der Affe genoss die Zeit mit den kleinen Löwen. Es wurde ausgiebig gekuschelt. © Montage: Instagram/landonscherr

Als Limbani in den Raum kommt, kennt sein Strahlen keine Grenzen. Ganz behutsam streichelt er die beiden kleinen Löwen. Diese sind erst ein wenig skeptisch, gewöhnen sich aber recht schnell an den liebevollen Affen und lassen sich sogar am Bauch streicheln. Dann kuscheln die Tiere, die in der freien Wildbahn sicherlich nicht viel für einander übrig haben, eng beieinander.

Die meisten Follower reagierten begeistert. "Er ist einfach pure, bedingungslose Liebe", "Weint noch jemand vor Glück?!?" oder "Das ist der Grund, warum ich meine Internetrechnungen bezahle", hieß es in den Kommentaren.

Auch Popstar Calum Scott (34, "You are the Reason") war beglückt. "Ich fühle mich geehrt, dass mein Song der Soundtrack dazu ist!!", schrieb der Brite in die Kommentarspalte auf Instagram.