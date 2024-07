Milben, Mücken, Zecken und Co.: Das könnt Ihr gegen die Blutsauger tun

Findet sich auf dem Körper eine Reihe von roten Quaddeln, spricht man von einer sogenannten Flohleiter. Meist gelangen Flöhe über unsere geliebten Haustiere zu uns. Deshalb sollte man Hund , Katze und Co. regelmäßig auf die Plagegeister untersuchen und behandeln. In tropischen Ländern können Flöhe übrigens verschiedene Krankheiten übertragen, unter anderem die Pest.

Die winzigen orange- bis rotfarbenen Spinnentiere lauern auf der Spitze von trockenen Gräsern und Grashalmen auf ihre Opfer und hoffen, beim Vorbeigehen abgestreift zu werden. Mit ihren Mundwerkzeugen kratzen die Larven der Grasmilbe dann die obere Hautschicht an und fressen sich satt an uns. Echt fies: Ihre Bisse, meist mehrere direkt nebeneinander, jucken wie kaum von einem anderen Parasiten. Bis zu zwei Wochen kann der Juckreiz anhalten. Schützen kann man sich, wie bei Zecken, mit langer Kleidung und geschlossenen Schuhen. Nach dem Aufenthalt im Freien sollte man die Kleidung wechseln und waschen.

Gegen Bettwanzen hilft nur ein Schädlingsbekämpfer. © Piotr Naskrecki/CDC/Harvard University/dpa

Läuse

Allein beim Gedanken an Läuse fängt es bei vielen an zu jucken. Am bekanntesten sind sicher Kopfläuse, die wohl jedes Kind einmal mit nach Hause bringt. Aber auch Körper- und Filzläuse sind beim Menschen anzutreffen. Körperläuse, die winzige Löcher in der Haut hinterlassen, können Krankheiten wie Typhus übertragen. Filzläuse verursachen bläulich-graue Punkte. Bei Läusebefall hilft nur die Chemiekeule und die Dekontaminierung von Bettwäsche und Kleidung.

Bettwanzen

Während wir friedlich schlafen, beißen Bettwanzen zu. Oft zeigen sich (bis zu einer Woche) danach mehrere Quaddeln, die gruppenweise am Körper auftreten, die furchtbar jucken können. Die kleinen Biester kann man sich in Gemeinschaftseinrichtungen wie Hotels, aber auch über gebrauchte Möbelstücke einfangen. Rettung naht in Gestalt eines Schädlingsbekämpfers.