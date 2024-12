Mini-Hund wurde übel mitgespielt: Darf Pocket endlich die Welt sehen?

Aschaffenburg - In der Regel sind Hunde wissbegierige und neugierige Tiere. Doch nicht jedem Vierbeiner wird dazu die Möglichkeit gegeben - so auch im Fall von Pocket. Die kleine Hunde-Dame durfte bislang noch nicht viel von der Welt sehen und wartet aktuell im Tierheim in Aschaffenburg (Unterfranken) auf das passende Heim.