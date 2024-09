Mit diesem sportlichen Talent begeistert Border Collie "Floki" Tausende

Im Netz erobert Floki mit seiner Fähigkeit für Footvolley zahlreiche Fan-Herzen. © Screenshot/Instagram/dog_altinha

An den Stränden Brasiliens begeistert Floki mit einer besonderen Sportart - Footvolley, eine Mischung aus Fußball und Volleyball.

Der drei Jahre alte Hund betreibt diesen Sport unermüdlich, indem er dem Ball nachjagt und ihn über das Netz schlägt.

Sein Besitzer Gustavo Rodrigues hat Flokis Talent entdeckt, als er im Alter von zwei Monaten Luftballons hinterherjagte. Rodrigues, der selbst Footvolley-Trainer ist, veröffentlicht seitdem immer wieder Beiträge in den sozialen Medien, in denen man Floki in Action sehen kann.

Footvolley ist eine Hybridsportart, bei der die gleichen Regeln wie beim Beachvolleyball gelten, nur dass über ein niedrigeres Netz gespielt wird. Außerdem ist es den Spielern nicht erlaubt, Arme oder Hände zu benutzen, genauso wie beim Fußball.

Wie Rodrigues gegenüber der Associated Press erzählt, haben Floki und er bereits an zahlreichen Turnieren am Strand teilgenommen. Die Zuschauer seien begeistert, ihnen zuzuschauen, aber auch die Gegner nehmen das besondere Duo ernst: "Niemand verliert gerne einen Punkt gegen ihn, also spielen die Leute mit ganzem Herzen gegen uns."