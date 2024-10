Moschusochse tot: Natürliches Verhalten wird Weibchen im Tierpark zum Verhängnis

Giftstoffe in den Eicheln können bei übermäßigem Verzehr sowohl die Schleimhäute als auch die Nieren schädigen, heißt es im Facebook-Posting des Tierparks.

Aufgrund eines sogenannten Mastjahrs bei Eichen hätten die Bäume besonders viele der kleinen Früchtchen verloren. Maike wäre ihr natürliches Fressverhalten zum tödlichen Verhängnis geworden: Was im Gehege liegt, wird gefressen.

Der Tierpark schildert, dass die Mochusochsen-Dame an einer Darmentzündung und Pansenübersäuerung starb. Inzwischen habe das Institut für Tierpathologie der Universität Bern herausgefunden, dass eine Vielzahl verzehrter Eicheln zum Tod des Säugetiers führte.

Vorbeugend wurde am Montag zudem eine Abschrankung an der Anlage installiert, weil die mächtige Eiche an Ort und Stelle bleiben, ein weiteres durch Eicheln verursachtes Unglück jedoch vermieden werden soll.