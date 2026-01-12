Nach Beziehungs-Aus heimatlos: Berner-Sennen-Mix Pico sucht Menschen, die bleiben

Hamburg - Er hat nichts falsch gemacht und trotzdem verlor Pico sein Zuhause. Der siebenjährige Berner-Sennen-Mix steht plötzlich ohne Familie da.

Der siebenjährige Berner-Sennen-Mix Pico wartet im Hamburger Franziskus-Tierheim. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Als sich seine Besitzer trennten, blieb keine Zeit für durchgehende Betreuung. Schweren Herzens entschieden sie: Pico muss ins Tierheim.

Denn allein bleiben kann der energiegeladene Vierbeiner nur schwer. Seit dem 6. Dezember 2025 wartet Pico im Hamburger Franziskus-Tierheim nun darauf, dass sich sein Schicksal wendet.

Der kastrierte Rüde steckt voller Energie, sprüht vor Freundlichkeit und wird vor Aufregung manchmal zum echten Wirbelwind, heißt es auf der Website des Tierheims.

Wenn ein Spaziergang ansteht, bellt er schon einmal lautstark los. Seine neuen Besitzer sollten deshalb standhaft sein: Pico kennt Grundkommandos, vergisst sie aber gern vor lauter Euphorie.