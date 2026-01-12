Nach Beziehungs-Aus heimatlos: Berner-Sennen-Mix Pico sucht Menschen, die bleiben
Hamburg - Er hat nichts falsch gemacht und trotzdem verlor Pico sein Zuhause. Der siebenjährige Berner-Sennen-Mix steht plötzlich ohne Familie da.
Als sich seine Besitzer trennten, blieb keine Zeit für durchgehende Betreuung. Schweren Herzens entschieden sie: Pico muss ins Tierheim.
Denn allein bleiben kann der energiegeladene Vierbeiner nur schwer. Seit dem 6. Dezember 2025 wartet Pico im Hamburger Franziskus-Tierheim nun darauf, dass sich sein Schicksal wendet.
Der kastrierte Rüde steckt voller Energie, sprüht vor Freundlichkeit und wird vor Aufregung manchmal zum echten Wirbelwind, heißt es auf der Website des Tierheims.
Wenn ein Spaziergang ansteht, bellt er schon einmal lautstark los. Seine neuen Besitzer sollten deshalb standhaft sein: Pico kennt Grundkommandos, vergisst sie aber gern vor lauter Euphorie.
Tierheim: Berner-Sennen-Mix Pico wartet auf ein neues Zuhause
Geduld, Ruhetraining und Impulskontrolle stehen definitiv auf dem Stundenplan. Und ganz wichtig: Er braucht Menschen, die fast immer für ihn da sein können. Alleinsein ist nämlich keine Stärke des Vierbeiners.
Doch der Rüde hat auch jede Menge positive Eigenschaften: Mit anderen Hunden kommt der Vierbeiner bestens klar. Auch Menschen liebt der kleine Wirbelwind. Wer also einen kräftigen, aktiven und liebenswürdigen Hund sucht, bekommt mit Pico einen echten Herzensbrecher.
Bei Interesse kann die Fellnase während der Vermittlungszeiten persönlich im Franziskus-Tierheim besucht werden oder eine aussagekräftige E-Mail an [email protected] geschickt werden.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg