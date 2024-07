Nach Hai-Angriff an beliebtem Strand: Bein von Surfer angespült!

Port Macquarie - Es ist der Albtraum aller Wassersportler: Ein Weißer Hai greift vor der australischen Ostküste einen Surfer an . Kurz darauf wird sein Bein gefunden - und in Eis gepackt.

Der junge Mann war am Dienstag am North Shore Beach nahe dem bekannten australischen Badeort Port Macquarie an der Ostküste von dem Hai attackiert worden. Auf Fotos war sein Surfbrett zu sehen, aus dem das Tier einen Teil herausgebissen hatte.

Das abgetrennte Bein des 23-Jährigen wurde Polizeiangaben zufolge einige Zeit nach der Attacke an den Strand gespült und umgehend von Anwohnern in Eis gepackt.

Es handelte sich um die dritte Haiattacke in Australien in diesem Monat. Erst in der vergangenen Woche war ein Surfer nur wenige Kilometer vom Zentrum von Perth an der Westküste ins Bein gebissen worden. Ärzte hatten die Wunde genäht und einen Haizahn aus seinem Bein entfernt.

Vor zwei Wochen war in der Nähe von Coral Bay, etwa 1100 Kilometer nördlich von Perth, ein Mann beim Speerfischen von einem Raubfisch angegriffen worden.

Das Opfer wurde ebenfalls nicht lebensgefährlich verletzt.