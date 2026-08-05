Nach jahrelangem Kampf auf der Straße: Hündin Maria sucht liebevolles Zuhause

Pirna - In den vergangenen vier Jahren führte die Hundedame Maria kein leichtes Leben auf den Straßen Rumäniens. Heute wartet der Mischling im Tierheim Pirna auf ein neues und liebevolles Zuhause. In einer neuen Folge " Tierisch tierisch " fühlt die Moderatorin Uta Bresan (61) der Vierbeinerin auf den Zahn und möchte mehr über sie wissen.

Die Hundedame Maria (4) sucht im Tierheim Pirna nach einem neuen liebevollen Zuhause. © MDR

Eigentlich ist die Fellnase mehr als bereit für eine neue Familie und bringt fast alles mit, was Hundebesitzer sich nur wünschen. Die Fellnase ist ruhig, gelassen und absolut zutraulich - das stellte auch die 61-Jährige nach wenigen Sekunden fest. "Maria ist ein absoluter Traumhund", schwärmt Bresan.

Die Moderatorin war von der vierjährigen Hundedame sofort begeistert. Eine ihrer absoluten Lieblingsaktivitäten schienen Streicheleinheiten zu sein. "Wenn sie sich freut, sieht es fast so aus, als würde sie grinsen", betont der Tierheimmitarbeiter Leon.

"Sie mag jeden, den sie bis jetzt getroffen hat", fügt er hinzu. Doch die Vergangenheit der Fellnase hat deutliche Spuren hinterlassen: Weil Maria eine lange Zeit auf der Straße gelebt hatte, kennt sie weder Leine noch Geschirr. "Wir arbeiten derzeit daran, sie ans Gassigehen zu gewöhnen", erklärt Leon.

Genau das sei aktuell die größte Hürde für Maria und das Tierheim. Sobald es ans Anleinen geht, wird sie unsicher und ängstlich. Für den erfahrenen Tierpfleger sei das jedoch kein Grund für Panik. "Vielmehr braucht Maria Menschen, die Verständnis für ihre Geschichte mitbringen", fügt er hinzu.