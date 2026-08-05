Königspython büxt aus und geht auf wochenlange Spritztour: Katze sorgt für Happy End

Main-Kinzig-Kreis/Brachttal - Eine exotische Würgeschlange entkam aus ihrem Terrarium und kroch über mehrere Wochen hinweg frei durch Brachttal in Südosthessen , doch nun ist die Königspython wieder zurück.

Schon im Juli rückte die Polizei nach Brachttal-Hellstein aus, nachdem eine Anwohnerin eine verdächtige Schlangenhaut entdeckt hatte. (Symbolfoto) © Christian Müller/dpa

Die Schlange "tauchte in der Nacht zu Mittwoch nur wenige Meter von ihrem ursprünglichen Zuhause entfernt wieder auf", erklärte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Demnach war eine Katze "die eigentliche Spürnase", denn der Stubentiger entdeckte das Reptil und erregte so kurz nach Mitternacht die Aufmerksamkeit einiger Anwohner, die umgehend Alarm auslösten.

"Feuerwehr und Polizei rückten daraufhin aus", hieß es weiter. In Brachttal-Hellstein fanden die Einsatzkräfte schnell die Python und fingen sie ein. Die Schlange war unverletzt und wohlauf.

Das Reptil wurde an die erleichterte Halterin übergeben: "Die Schlange ist nun wieder in ihrem Terrarium zurück, davon vergewisserten sich auch die Beamten und konnten damit letztlich einen Fall ad acta legen."