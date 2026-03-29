Nach Operation: Katzen-Oma Kiara hofft auf ihr Happy End

Hamburg - Wer hat ein Herz für Kiara? Die ältere Katzendame ist seit drei Monaten im Tierheim in Hamburg . Sie sucht ein liebevolles Zuhause.

Die ältere Katzendame ist lieb und verschmust und freut sich über ein ruhiges Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass die 15-jährige Katze am 25. Januar 2026 zu ihnen ins Tierheim gekommen ist.

Kiara ist eine Europäische Kurzhaarkatze, kastriert und stubenrein. Ihr Fell ist braun-schwarz-getigert mit weißem Abzeichen. "Die kleine Fellnase kam als Fundtier zu uns ins Tierheim. Nun sucht Kiara ein neues liebevolles Zuhause."

Laut ihren Pflegern ist Kiara lieb, verschmust und sehr aktiv. Die ältere Katzendame hat ein ruhiges Wesen und ist ein freundliches Tier. Die Samtpfote wünscht sich ein entspanntes Heim in einer gemütlichen Atmosphäre.

Andere Katzen, Hunde oder Kinder sorgen bei ihr eher für Unruhe. Daher ist ein Zuhause ohne Kleinkinder genau das Richtige für sie.

Ihr Traum wäre ein Leben als Einzelprinzessin in einer neuen Familie, wo ihr die gesamte Aufmerksamkeit geschenkt wird.