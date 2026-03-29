Nach Operation: Katzen-Oma Kiara hofft auf ihr Happy End
Hamburg - Wer hat ein Herz für Kiara? Die ältere Katzendame ist seit drei Monaten im Tierheim in Hamburg. Sie sucht ein liebevolles Zuhause.
Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass die 15-jährige Katze am 25. Januar 2026 zu ihnen ins Tierheim gekommen ist.
Kiara ist eine Europäische Kurzhaarkatze, kastriert und stubenrein. Ihr Fell ist braun-schwarz-getigert mit weißem Abzeichen. "Die kleine Fellnase kam als Fundtier zu uns ins Tierheim. Nun sucht Kiara ein neues liebevolles Zuhause."
Laut ihren Pflegern ist Kiara lieb, verschmust und sehr aktiv. Die ältere Katzendame hat ein ruhiges Wesen und ist ein freundliches Tier. Die Samtpfote wünscht sich ein entspanntes Heim in einer gemütlichen Atmosphäre.
Andere Katzen, Hunde oder Kinder sorgen bei ihr eher für Unruhe. Daher ist ein Zuhause ohne Kleinkinder genau das Richtige für sie.
Ihr Traum wäre ein Leben als Einzelprinzessin in einer neuen Familie, wo ihr die gesamte Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Katze Kiara muss sich aktuell von OP erholen
Momentan muss sich die Katzendame noch von einer Operation erholen. Ansonsten liegen laut ihren Pflegern keine gesundheitlichen Auffälligkeiten vor.
Die kleine Fellnase braucht allerdings magenschonendes Futter, dieses verspeist sie jedoch mit großer Begeisterung.
Ihr wollt Kiara ein liebevolles Zuhause schenken? Ihren kompletten Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.