Nach trauriger Schock-Diagnose: Schimpanse Koko mit 52 Jahren gestorben

Whipsnade - Koko war der älteste Schimpanse eines Zoos in England . Nun musste er im Alter von 52 Jahren eingeschläfert werden.

Schimpansen sind wie alle Menschenaffen langlebig. Mit 52 Jahren erreichte Koko ein stattliches Alter. © Whipsnade Zoo

19 Jahre lang lebte Koko im Zoo von Whipsnade nahe London, wo sich Generationen von Besuchern an ihm erfreuten.



Wie die BBC berichtete, hatten Tierpfleger jedoch vor Kurzem bemerkt, dass der Schimpanse seinen rechten Arm und das rechte Bein beim Laufen nicht mehr richtig bewegen konnte.

Dann die erschütternde Diagnose: Koko litt an altersbedingter Arthritis. Umgehend wurde eine Behandlung verordnet - doch da das Tier nicht auf die Medikamente ansprach, musste eine schwierige Entscheidung getroffen werden.



Da Koko sichtlich unter Schmerzen litt, wurde er eingeschläfert. "Er hatte ein unglaublich langes und erfülltes Leben, was die Hingabe und Fürsorge seiner Tierpfleger und Tierärzte widerspiegelt", sagte der örtliche Kurator für Säugetiere.

Er ergänzte: "Diejenigen, die mit ihm gearbeitet haben, haben eine tiefe und dauerhafte Verbindung zu ihm aufgebaut, und er wird als liebenswertes und besonderes Mitglied der Schimpansen-Familie in Erinnerung bleiben."