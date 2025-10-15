Nach zwei Vorfällen: In Thüringen darf künftig auf Wölfe geschossen werden

Erfurt - In Südthüringen dürfen geschulte Mitarbeiter von ThüringenForst bis Ende des Jahres auf Wölfe schießen.

In Südthüringen dürfen Wölfe bis Jahresende mit Gummigeschossen abgeschreckt werden. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Konkret geht es um Tiere des "NAR-Rudels" (Neustadt am Rennsteig) im Bereich der Forstämter Frauenwald und Neuhaus, wie das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) in einer Mitteilung erklärte. Die Behörde hatte zuvor einen entsprechenden Antrag von ThüringenForst genehmigt.

Den Angaben nach dürfen die Wölfe ausschließlich mit Gummigeschossen abgeschreckt werden. Mit dieser Maßnahme sollen die Tiere ihre natürliche Scheu vor dem Menschen wiederherstellen.

Hintergrund der Entscheidung sind zwei Vorfälle Mitte September 2025, bei denen sich Wölfe des auffälligen Rudels Menschen in auffälliger Weise auf Entfernungen von weniger als 30 Metern genähert haben sollen. In einem Fall waren die Personen mit Hunden unterwegs.

"Wenn einzelne Tiere jedoch ihre natürliche Scheu verlieren und sich Menschen wiederholt auf kurze Distanz nähern, ist aus Gründen der öffentlichen Sicherheit ein gezieltes Eingreifen erforderlich, bevor sich dieses Verhalten verfestigt – und zwar so früh wie möglich, dabei aber mit den mildesten noch geeigneten Mitteln", erklärte Andrea Manz, Präsidentin des TLUBN.