Neues Zuhause gesucht: Mutter-Sohn-Gespann, Deutscher Riese und Hunde-Opi warten auf neue Besitzer!

Stendal - 70 Hunde und 160 Katzen befinden sich derzeit in der Obhut des Tierheims Stendal Borstel. Jedes dieser Tierchen hofft auf ein liebevolles Zuhause. Das Team der MDR-Sendung " Tierisch tierisch " versucht jetzt bei der Vermittlung zu helfen.

Der etwa zweijährige Schäferhundmischling Drago hofft ebenfalls vermittelt zu werden. Er liebt lange Spaziergänge in ruhiger Umgebung und Streicheleinheiten. Für ihn wird ein Zuhause mit Grundstück und engem Familienanschluss gesucht.

Auch das Mutter-Sohn-Gespann Ruby und Fatman suchen ein ruhiges Für-immer-Zuhause, in das sie gemeinsam ziehen können. Mama Ruby möchte sich nur ungern von ihrem Sohnemann trennen. Die beiden sind sehr unkompliziert, sind mit Kindern aufgewachsen und wünschen sich sportliche Menschen.

Darunter auch der sensible Adam. Der elfjährige Rüde verbrachte sein Leben bislang in einer Züchterfamilie, bis die Behörden einschritten, da die Bedürfnisse der Tiere nicht mehr erfüllt werden konnten. Aufgrund seiner neuen Lebenssituation benötigt der schwarze Schäferhund Besitzer, die Geduld und Zeit mitbringen.

Wie in vielen anderen Tierheimen wird es auch im Stendaler Tierheim eng. Zahlreiche Katzen, Hunde und Kleintiere warten sehnlichst auf ihre neuen Besitzer.

Ebenfalls möchte die Deutsche Riesin Raja endlich ein geeignetes Heim finden. Aufgrund ihrer Größe wünscht sich die Häsin ein entsprechend großes, gegen Beutegreifer gesichertes Gehege im Freien. Am liebsten hätte sie mindestens einen weiteren Kaninchen-Kameraden.

Auch der rote Kater Joachim sucht nach einer neuen Bleibe. Der einjährige Schnurrer wurde im Juni in einer verlassenen Wohnung aufgefunden und daraufhin vom Tierheim aufgenommen. Aufgrund seiner verspielten Art und seinem Bewegungsdrang wird für den aufgeweckten Joachim ein Zuhause mit Freigang gesucht.

Die 2021 geborene Grammy kam mit ihren gerade mal einen Tag alten Kitten in das Tierheim in Stendal. Hier wurden der jungen Mutter zusätzlich Katzenkinder gegeben, die keine eigene Mama hatten.

Diese und weitere Tiere suchen ein neues Zuhause. Wer Interesse an einem der Tierchen hat, kann sich beim Tierheim Stendal Borstel unter der 03931 216363 oder per E-Mail an info@tierheim-stendal-borstel.de melden. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Tierheims.