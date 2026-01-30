Ungewöhnlicher Wettbewerb: Diese Tiere treten in einer besonderen Disziplin an

Japan - Japan hat einen neuen, flauschigen Superstar, und er liebt es heiß! Beim wohl entspanntesten Wettkampf des Jahres hat ein Capybara namens Prune Geschichte geschrieben: Beim legendären Badeduell blieb das gemütliche Nagetier unglaubliche 1 Stunde, 45 Minuten und 18 Sekunden im warmen Wasser sitzen - länger als alle Konkurrenten!

Prune schreibt Geschichte: Mit fast zwei Stunden im warmen Becken wird sie zum entspanntesten Capybara Japans. © Screenshot/X/@capybarabath

Der ungewöhnliche Contest fand zeitgleich in mehreren Zoos in Japan statt. Ziel: Wer hält es freiwillig am längsten im wohlig-warmen Bad aus?

Die Antwort ist klar: Prune, wohnhaft im Nagasaki Bio Park, ließ sich einfach nicht aus der Ruhe bringen, wie Tokyo Weekender berichtet.

Während andere Capybaras irgendwann genug hatten, blieb der neue Bade-König stoisch im Wasser sitzen.

Die Regeln sind simpel und gnadenlos:

Sobald das Capybara ins Wasser steigt, läuft die Zeit. Kein Spielzeug, kein Futter, keine Ablenkung. Wer das Becken verlässt, ist raus.

Besucher stehen schweigend daneben, feuern nur flüsternd an, um die Konzentration der Tiere nicht zu stören.

2026 wurde der Wettbewerb angepasst: Statt eines gemeinsamen Starts durfte jeder Zoo den Zeitpunkt wählen, der zum natürlichen Bade-Rhythmus seiner Capybaras passt.