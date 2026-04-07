Dramatischer Einsatz im Hochwasser: Unterkühltes Pferd kämpft ums Überleben

Marengo (Illinois/USA) - In den frühen Morgenstunden des Samstags spielte sich im US-Bundesstaat Illinois ein dramatisches Szenario ab: Ein Pferd war nach heftigen Unwettern in dem reißenden Fluten eingeschlossen - völlig hilflos und umgeben von eiskaltem Wasser.

Das Pferd hatte sich auf einer Landzunge, etwa 180 Meter vom Ufer entfernt, in Sicherheit gebracht. © Screenshot/Facebook/Marengo Fire & Rescue Districts

Als die Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ihnen ein erschreckendes Bild. Das Tier stand rund 180 Meter vom Ufer entfernt auf einer kleinen, kaum zugänglichen Landzunge, wie die Feuerwehr von Marengo in einem Beitrag auf Facebook erläuterte.

Ringsherum: schnell strömendes Hochwasser, das über Nacht den Bach in einen gefährlichen Strom verwandelt hatte. An ein einfaches Herüberführen war nicht zu denken: Die Tiefe von etwa 4,5 Metern und die starke Strömung machten jede direkte Rettung unmöglich.

Sofort begann ein aufwendiger Einsatz. Ein erstes Team wagte sich mit einem Boot durch die gefährlichen Wassermassen zu dem verängstigten Tier vor.

Gleichzeitig bereiteten Kräfte am Ufer gemeinsam mit einer Tierärztin die Rettung vor. Schließlich wurde die Spezialistin selbst per Boot zum Pferd gebracht.

Vor Ort begann sie unmittelbar mit der Versorgung: Medikamente wurden verabreicht, während das Tier bereits stark unter Unterkühlung litt.