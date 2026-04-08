Ein Kumpel fürs Leben: American Bulldog Bernie sucht nach neuer Familie
Köln – Hund Berni aus dem Tierheim Köln-Dellbrück will endlich ankommen. Der Vierbeiner sucht nach einem Menschen mit Herz und Muckis.
Via Instagram macht das Tierheim auf den netten Rüden aufmerksam. Darin schreiben die Mitarbeiter ganz klar, was den fünfjährigen American Bulldog ausmacht:
"Ein freundlicher Kerl mit großem Herz und noch größerer Begeisterung für Menschen." Außerdem sei er "ein Hund, der einfach gern dabei ist und die Nähe genießt, ohne dabei aufdringlich zu sein".
Auch mit anderen Vierbeinern kommt Bernie so weit gut zurecht. Der kräftige Kerl ist allerdings nichts für schwache Ärmchen: "Seinen Kilos muss man in jeder Situation, auch bei Begegnungen mit Artgenossen, gewachsen sein."
Laut Tierheim bringt er keine großen Baustellen mit. Nur bei einem Thema ist der sonst so gelassene Hund noch etwas skeptisch: dem Maulkorb.
Dazu schreiben die Pfleger ehrlich: "Die Gewöhnung daran fällt ihm momentan noch schwer, ist aber mit Geduld, Training und den richtigen Leckerlis definitiv machbar."
Das wünscht sich das Tierheim für Bernis neues Zuhause
Damit Berni sein Glück findet, hat das Tierheim auch klare Wünsche für sein neues Zuhause. Dieses sollte bestenfalls in einem Bundesland ohne Rasseliste liegen.
Möglich wäre auch eine Liste, in welcher der American Bulldog nicht als "gefährlich" gelistet ist. Darunter fallen alle Bundesländer bis auf NRW, Hessen und Bayern.
Somit könnten "seine Menschen entspannt und ohne zusätzliche Auflagen durchs Leben gehen". Bernie sei nämlich ein guter Geselle, "der kein Drama mitbringt".
Wichtig wäre einzig und allein "ein bisschen Feinschliff beim Thema Maulkorb – und der Rest ist einfach nur genießen".
Wer Bernie gerne an seiner Seite hätte, kann sich mit einer Anfrage direkt über die Webseite des Tierheims Köln-Dellbrück bei den Pflegern melden.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck