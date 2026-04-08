Ein Kumpel fürs Leben: American Bulldog Bernie sucht nach neuer Familie

Köln – Hund Berni aus dem Tierheim Köln -Dellbrück will endlich ankommen. Der Vierbeiner sucht nach einem Menschen mit Herz und Muckis.

Bernie aus dem Tierheim Köln-Dellbrück ist ein freundlicher American Bulldog und wartet auf sein Für-immer-Zuhause. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Via Instagram macht das Tierheim auf den netten Rüden aufmerksam. Darin schreiben die Mitarbeiter ganz klar, was den fünfjährigen American Bulldog ausmacht:

"Ein freundlicher Kerl mit großem Herz und noch größerer Begeisterung für Menschen." Außerdem sei er "ein Hund, der einfach gern dabei ist und die Nähe genießt, ohne dabei aufdringlich zu sein".

Auch mit anderen Vierbeinern kommt Bernie so weit gut zurecht. Der kräftige Kerl ist allerdings nichts für schwache Ärmchen: "Seinen Kilos muss man in jeder Situation, auch bei Begegnungen mit Artgenossen, gewachsen sein."

Laut Tierheim bringt er keine großen Baustellen mit. Nur bei einem Thema ist der sonst so gelassene Hund noch etwas skeptisch: dem Maulkorb.

Dazu schreiben die Pfleger ehrlich: "Die Gewöhnung daran fällt ihm momentan noch schwer, ist aber mit Geduld, Training und den richtigen Leckerlis definitiv machbar."