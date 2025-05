Nichts für schwache Nerven: Wer zähmt den kleinen Frechdachs Dustin?

Deshalb gilt: Die Fellnase wird nur an Menschen mit nachweislicher Hundeerfahrung und einem Sachkundenachweis vermittelt.

Der fast sieben Jahre alte Rüde hat nämlich gelernt, sich mit vollem Körpereinsatz durchzusetzen - und genau das wurde ihm in seinem alten Zuhause zum Verhängnis.

Vorerfahrung im Umgang mit Hunden ist gewünscht. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Andere Hunde braucht der eigenwillige Vierbeiner nicht in seinem direkten Umfeld. Zwar genießt er ab und an die Aufmerksamkeit einer charmanten Hundedame, doch bei falscher Annäherung ist seine Geduld schnell am Ende.

Auch gesundheitlich ist bei ihm wie bei vielen seiner Rasse mit tierärztlichem Betreuungsbedarf zu rechnen. Trotz aller Baustellen: Dustin hat auch seine weichen Seiten.

Wer sich sein Vertrauen erarbeitet, erlebt einen lustigen, lebensfrohen Hund, der sich begeistert auf dem Rasen wälzt und sich gerne den Bauch kraulen lässt.

Ihr habt Lust, Euch der Herausforderung zu stellen? Dustins ausführlicher Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.