Oft überfüllt: So wollen CDU und Grüne Tierheime in NRW stärken

Düsseldorf - Die oft überfüllten Tierheime in Nordrhein-Westfalen müssen nach Ansicht der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen besser und moderner ausgestattet werden.

Das Land NRW fördere über ein bis Ende 2027 verlängertes Programm anteilig bauliche Maßnahmen von Tierheimen, heißt es in dem Antrag. Allerdings seien viele Mittel nicht abgerufen worden.

Geschäftsführenden Mitarbeitern von Tierheimen sollten zudem eine betriebswirtschaftliche Beratung und Schulungen ermöglicht werden, fordern CDU und Grüne in einem Antrag für das Plenum am Mittwoch.

Die Landesregierung solle prüfen, ob neben den baulichen Investitionen in Tierheimen auch die Ausstattung etwa mit zeitgemäßer IT gefördert werden kann.

Der illegale Onlinehandel mit Hunden wird zu einem immer größeren Problem - auch für die Tierheime. © Patrick Pleul/dpa

Dazu zähle besonders die digitale Ausstattung der Geschäftsbereiche. Eine zeitgemäße IT helfe, Kosten zu sparen und ermögliche eine effizientere Aufnahme, Versorgung und Vermittlung der Tiere.

Schätzungen zufolge leben in Nordrhein-Westfalen mehr als 7,5 Millionen Haustiere. Mit der steigenden Anzahl an Haustieren wachse auch die Zahl der Tiere in Tierheimen.

Die Corona-Pandemie sei nur eine der Ursachen dafür, dass Tierheime an ihrer Belastungsgrenzen gekommen seien, so CDU und Grüne.

Eine weitere Herausforderung seien Tiere, die aus dem seit Jahren wachsenden, in Teilen illegalen Onlinehandel stammten und häufig bereits durch Krankheiten und schlechte Haltung gezeichnet in Tierheimen landeten.

Der Erwerb lebender Tiere über den Onlinehandel verlaufe größtenteils anonym und verleite besonders bei Hunden zu unbedachten Käufen.